Magé anuncia novo Ponto Virtual da Receita Federal no município.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 28/07/2022 13:39

Magé - No aniversário de um ano do Ponto Virtual da Receita Federal (PAV), no Gabinete do Povo, em Piabetá, celebrado nesta quarta-feira (27/07), a Prefeitura de Magé anuncia a ampliação do serviço. Um novo PAV será instalado, a partir da próxima segunda-feira (1º de agosto), na Casa do Empreendedor, no 1º Distrito.

“Agora, mais mageenses ainda terão acesso à inscrição no CPF e todos os outros tipos de serviços relacionados ao documento, como alterações, regularizações, 2ª via e impressões de cartões do documento. O PAV também atende para consultas de situação e malha fiscal e de restituição, 2ª via do DARF, solicitação de cópias de declarações, além de outros serviços da Receita para pessoas físicas e jurídicas”, explicou o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino.

Além de oferecer os mesmos serviços, o novo PAV vai funcionar também no mesmo horário, das 9h às 15h, e sem necessidade de agendamento. A Casa do Empreendedor funciona na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras.

Em um ano, o PAV do Gabinete do Povo já realizou um total de quase 5 mil atendimentos, sendo 1 mil inscrições no CPF. Para ser atendido, é preciso levar documentos pessoais, como identidade (ou outro documento com foto), CPF (quando possuir), título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado e número de telefone.

O Gabinete do Povo funciona na Rua Caioaba s/nº, ao lado do DPO de Piabetá. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail pavmage@gmail.com.