Canalização de valão promete fim de esgoto a céu aberto em Magé.Divulgação/Josaf Ribeiro.

Publicado 29/07/2022 20:17

Magé - Os moradores do Batatal, na Vila Serrana, estão prestes a se verem livres do mau-cheiro, das doenças e das dores de cabeça causadas pelas enchentes. Isso porque a Secretaria Municipal de Infraestrutura começou, nesta semana, a canalização de cerca de 300 metros do valão que se estende pela Rua N entre as ruas H e Marta Vidal. Na última terça-feira (26/07), o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, visitou a obra e conversou com as pessoas que vivem no bairro. “Essa semana, estamos com os esforços concentrados na melhoria das condições para dar fim ao verdadeiro esgoto a céu aberto nesta região e para dar mais dignidade e qualidade de vida à população”, comentou.

Outro morador antigo na Vila Serrana, o balconista Ruarinho Miguel, de 67 anos, disse que a obra é um alívio para que ele não tenha que passar pelo que um amigo de Raiz da Serra passou. “Ele perdeu móveis e roupas na última enchente que teve lá em Raiz e teve que depender de doações para sobreviver. Já entrou água aqui no quintal de casa, mas nada que nos assustasse tanto”, contou. Outros valões estão sendo canalizados pela Prefeitura no município. Os canais do Caioaba e do Maurimárcia também darão lugar a áreas de lazer. Outro valão que vai passar por obras é o do Partido, em Suruí.