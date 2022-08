Flexeiras terá 13 ruas drenadas e 11 km de pavimentação e urbanização. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 03/08/2022 21:24

Magé - Equipes da Prefeitura de Magé estão no bairro Flexeiras, no primeiro distrito, desde a última segunda-feira (01/08), para dar início ao projeto de macrodrenagem e de infraestrutura urbana da região. Ao todo, 13 ruas serão afetadas, com a drenagem com manilhas de 400 a 1.000 mm, e 11 quilômetros serão pavimentados e urbanizados, contemplando saneamento básico e implantação de passeio público, dentre outros. “Queremos dar uma solução definitiva para os problemas causados pelas enchentes que os moradores dessa parte da cidade, bem perto do Centro de Magé, sofrem há muitos anos”, comentou o prefeito Renato Cozzolino.

O secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, esteve na esquina das ruas João Valério e Itaguaí para verificar de perto o início dos trabalhos em Flexeiras. “Realizamos um diagnóstico que nos mostrou 20 pontos de alagamento cruciais que precisam ser solucionados no bairro. Ao todo, serão gastos R$ 3 milhões em manilhas para melhorar a rede coletora dessa região”, declarou. O secretário explicou que a reforma do manilhamento nas ruas do bairro deveu-se ao fato de a rede local estar obsoleta. “O que foi feito aqui pelos governos anteriores deixa a desejar, com muitos pontos críticos”, disse.

Na Rua das Araras, as obras começaram há algumas semanas. As manilhas já foram enterradas e, agora, a Infraestrutura está realizando o recapeamento do logradouro. A movimentação no bairro chama a atenção dos moradores, que dizem estar esperançosos com o resultado. “Na última cheia, perdi guarda-roupa, rack e sofá e ainda não consegui comprar outros. Espero que a obra acabe com as enchentes”, desejou o motorista Clóvis de Souza, 43. Outro que torce pela obra é o aposentado Mário da Glória Cruz, 79, que teve que adaptar a casa para que a água não entrasse mais: “Precisei subir barreiras de concreto nas portas da casa para não deixar a água entrar”.

Outra rua que está pronta para as obras é a Rua Alfredo Isaías Brandão. Ela terá os cerca de 300 metros abertos para a colocação de manilhas de 400 mm.