Prefeitura despeja 100 toneladas de concreto em Andorinhas. - Divulgação.

Publicado 11/08/2022 14:13 | Atualizado 12/08/2022 17:49

Magé - Moradores da parte final da Rua Evanir da Silva Gago, a antiga Rua Bom Jardim, em Andorinhas, estão aliviados. A Secretaria Municipal de Infraestrutura começou, na última terça-feira (09), a concretagem dos últimos 250 metros do logradouro que ainda não estavam pavimentados. “É com enorme felicidade que entregamos aos moradores a pavimentação com concreto usinado dessa rua. Ela estava abandonada no passado e, hoje, não está mais. O direito de ir e vir dos moradores está garantido, sem que, para isso, tenham que pisar na lama”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino.

Ao todo, 12 caminhões de concreto foram abastecidos para realizar o trabalho na área, que fica próxima ao campo do Andorinhas Futebol Clube, em Santo Aleixo, no segundo distrito. Coordenador da Infraestrutura na região, Vagner Alves disse que, no total, 100 toneladas de concreto pavimentaram o fim da rua. “Quando iniciamos a pavimentação dessa rua, usamos asfalto no início dela, em uma parte que enchia sempre que chovia e formava verdadeiras valas. Era de difícil acesso tanto para os veículos como a pé”, comentou. Que o diga o aposentado Osvaldo Carneiro, 68 anos, nascido e criado em Andorinhas: “Tive que levantar a minha obra e fazer a minha casa toda em cima para não entrar água”.

O aposentado Luiz Antônio Castelo, de 65 anos, chamou atenção para os problemas que os moradores enfrentavam com o transporte em uma rua cheia de lama. “Era um caos. Para quem precisava de um carro de aplicativo, ele não vinha. Eu mesmo tenho carro e moto e sofria bastante porque a chuva deixava os veículos completamente sujos. Agradeço muito a Prefeitura por nos livrar deste problema”, parabenizou. O motorista Rafael Pereira, 43, mora há apenas quatro anos na Bom Jardim, mas o avô dele tem casa na região desde que nasceu. “Nossa família é antiga aqui no bairro, mas, mesmo assim, nunca vimos uma melhoria como essa”, garantiu.