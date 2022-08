Requerimento para a renovação da habilitação é feito no site do departamento, sem necessidade de agendamento. - Divulgação.

Requerimento para a renovação da habilitação é feito no site do departamento, sem necessidade de agendamento.Divulgação.

Publicado 10/08/2022 21:16

Magé - No primeiro mês de funcionamento do serviço de renovação simplificada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 6.640 usuários aproveitaram a facilidade de requerer o documento pelo site do Detran.RJ ( www.detran.rj.gov.br ). Com isso, não precisaram agendar o atendimento presencial em um posto do Detran.

Desde o início de julho, os usuários já podem requerer a renovação da carteira de habilitação pelo Posto Digital, serviço disponível no site do departamento. E só precisam comparecer aos postos, sem agendamento, para tirar uma nova foto e fornecer as impressões digitais - e, depois, para pegar o documento.

Depois de requerer a renovação pelo Posto Digital, o usuário pode escolher qualquer unidade do Detran para fazer a fotografia e a biometria. O atendimento é por ordem de chegada. Pela internet ele ficará sabendo a clínica médica onde fará o exame de aptidão física e mental, e também vai escolher o posto do Detran.RJ onde quer pegar sua nova CNH.

Em maio de 2022, o Detran.RJ também firmou convênio com cartórios do estado para os serviços de Habilitação - como primeira e segunda vias da CNH, renovação da carteira de motorista, além de alteração de dados e de categoria. Nesta parceria, o usuário também não precisa realizar agendamento para ser atendido.

A renovação simplificada da CNH não é obrigatória. Quem preferir pode continuar realizando o agendamento prévio para ser atendido nos postos. O Posto Digital permite ao usuário se conectar ao sistema do Detran, com login e senha, para realizar procedimentos e obter documentos. Para acessá-lo, o usuário precisa ter feito cadastro no portal gov.br, do governo federal.

Passo a passo para requerer a CNH no Posto Digital:

1 – Pagar o Duda de Renovação de CNH (Código 204-6), obtido no site do Bradesco;

2 – Acessar o Posto Digital, no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) e clicar na aba ‘Habilitação’;

3 - Clicar na aba ‘Renovação da Habilitação Simplificada – Solicitar’;

4 – Preencher os dados exigidos e confirmar, em várias etapas, as informações apresentadas pelo sistema, incluindo dados biográficos e endereço de residência;

5 – Indicar o posto do Detran.RJ onde deseja pegar o documento e aceitar as condições do serviço digital;

6 – Na aba ‘Documentos Digitais’, imprimir os dois formulários: ‘Renach’ e ‘Endereço de Clínica Médica’. O Renach deverá ser levado ao posto para a foto e a coleta das impressões digitais. Já o Endereço da Clínica, para a realização de exame médico/psicológico;

7 – Comparecer a um posto do Detran de sua escolha, em qualquer horário, sem necessidade de agendamento, para cadastrar a biometria e fazer a foto;

8 – Fazer o exame de aptidão física e mental na clínica credenciada ao Detran.RJ indicada no formulário;

9 – Buscar a CNH na unidade que foi escolhida ao preencher o requerimento no Posto Digital.