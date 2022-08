Para se inscrever basta levar a identidade no poliesportivo de Pau Grande, de 9 às 17 ou no CRAS Santo Aleixo. - Reprodução.

Publicado 10/08/2022 06:12 | Atualizado 10/08/2022 11:40

Magé - A Prefeitura Municipal de Magé está disponibilizando aulas de hidroginástica e natação nas piscinas do Esporte Clube Pau Grande e no clube Guarany, em Santo Aleixo. Para se inscrever basta levar a identidade no poliesportivo de Pau Grande, de 9 às 17 ou no CRAS Santo Aleixo.



Na piscina do Esporte Clube Pau Grande, a proposta é ensinar os fundamentos básicos da natação, com turmas de 0 a 4 anos, 4 a 8, 8 a 12 e adolescentes/adultos. No clube Guarany, em Santo Aleixo, o objetivo é formar atletas, as aulas serão para alunos de nível intermediário para avançado. A hidroginástica é aberta para todas as idades



“A natação é mais uma modalidade para nosso quadro de esportes da prefeitura. Além de integrar, queremos formar atletas que futuramente estarão fazendo sucesso pelo país. Os projetos sociais também são importantes, assim conseguimos tirar as crianças do tempo ocioso e ensinar a eles um novo esporte,” disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.