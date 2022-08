Curso de extensão é parceria com a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF). - Divulgação.

Publicado 09/08/2022 16:19

Magé - No último sábado, 06/08, gestores e adjuntos da rede municipal de ensino de Magé participaram da aula inaugural do curso de extensão em parceria com a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF).



A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, é pioneira na oferta do curso na Baixada, saindo na frente na qualidade da preparação dos seus funcionários.



O curso é visto com muitos bons olhos pela Secretaria que enxerga como: “uma excelente oportunidade de qualificação profissional oferecida pelo prefeito para a melhoria da qualidade da Educação do município”, explica a diretora do Departamento de Ensino da Secretaria de Educação e Cultura, Maria Rita Luzório.



O projeto em questão tem como principal objetivo oferecer as equipes gestoras das escolas e creches do município, espaços de formação continuada, fortalecendo a articulação entre ensino e pesquisa. A implementação contará com encontros semipresenciais e até o final de 2022.