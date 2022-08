Magé realiza campanha de multivacinação e poliomielite nas unidades de saúde da família. - Reprodução.

Publicado 08/08/2022 10:50 | Atualizado 08/08/2022 21:24

Magé - A Prefeitura de Magé está convocando crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade para campanha multivacinação que começa nesta segunda-feira (8). O dia D para vacinação é no dia 20 e a campanha termina no mês de setembro. Os atendimentos serão nas Unidades de Saúde da Família (USFs), das 8h às 17h e no Centro de Imunização, de 7h às 17h.

“Vamos avaliar o cartão da criança e, se estiver faltando alguma vacina, aplicaremos. Caso não tenha nenhuma vacina atrasada, daremos parabéns”, disse Henrique Moreira, coordenador de Imunização, que salientou a importância de manter o cartão de vacinação em dia. “A meta para a campanha contra a poliomielite é de vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. Para multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, conforme situação vacinal encontrada e de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação”, destacou.

Os endereços das Unidades de Saúde da Família estão disponíveis no site oficial da Prefeitura, já o Centro de Imunização fica ao lado do Hospital Municipal de Magé.