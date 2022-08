Evento tem como objetivo promover e valorizar a diversidade de manifestações artísticas e culturais de Magé, além de proporcionar experiências imersivas em artes integradas. - Divulgação.

Publicado 05/08/2022 11:11

Magé - Na próxima semana, entre os dias 8 e 12 de agosto, a Prefeitura de Magé promoverá um conjunto de intervenções artísticas em lugares públicos do município para celebrar o Dia Mundial das Artes. A Semana Municipal das Artes é uma iniciativa do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e contará com exposições, literatura, cinema e música.



O evento tem como objetivo promover e valorizar a diversidade de manifestações artísticas e culturais de Magé, além de proporcionar experiências imersivas em artes integradas. “É importante que a população conheça a pluralidade do cenário cultural mageense e os inúmeros aspectos positivos que podem ser gerados através desse conjunto de intervenções, como o pertencimento, a geração de ativos econômicos, o autoconhecimento artístico e o intercâmbio de fazeres entre a classe artística local”, explica Victor Hugo Machado, diretor do Departamento de Cultura.



Confira a programação:



08/08 (Segunda-feira):

9h às 17h – Exposição de desenhos em telas (animes orientais), na Fundação Cultural

À Tarde – Intervenção teatral, no Calçadão de Magé



09/08 (Terça-feira):

9h às 17h – Exposição de desenhos em telas (animes orientais) na Fundação Cultural

À Tarde – Oficina musical com o projeto “Abre Alas”, no Calçadão de Magé



10/08 (Quarta-feira):

9h às 17h – Exposição de desenhos em telas (animes orientais), na Fundação Cultural



11/08 (Quinta-feira):

19h – Exibição do filme “O Prédio” para alunos do Pro Jovem na E.M. Geralda Izaura



12/08 (Sexta-feira):

À Tarde – Lançamento do Box “Cordéis Mageenses – A história que me contaram”, no Calçadão de Magé

18h – Aula pública de Hip Hop, na Praça de Piabetá.