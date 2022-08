Magé Futsal enfrenta Vasco na semifinal do carioca. - Divulgação.

Publicado 04/08/2022 10:31 | Atualizado 04/08/2022 20:31

Magé - O confronto entre Magé Futsal e Vasco acontece nesta sexta-feira (5/08), no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, às 21h, com entrada franca. O pré-jogo fica com Dj Nego, às 20h, e a transmissão é no canal do YouTube da Prefeitura de Magé.

Para avançar às semifinais, o Magé Futsal venceu o Olaria em casa, na Arena do Dragão, por 4×1, levando a vantagem do empate no tempo regulamentar para o jogo de volta.

Na Arena Bariri, perdeu por 6×5, numa partida dramática, com o sexto gol do Olaria marcado faltando apenas 1 minuto para o fim. Por ter a melhor campanha, o empate na prorrogação levava o Olaria para próxima fase. O resultado esperado pelo Magé aconteceu faltando 40 segundos para o fim do segundo tempo da prorrogação com gol de Vander Carioca.

“Esse é o resgate do futsal carioca. Jogar com ginásio cheio, pressão, é disso que a gente gosta”, disse Vander, autor de dois gols na partida, incluindo o da classificação

Outro destaque do Magé Futsal na partida foi o goleiro Rubens Pinheiro que foi exigido durante todo o jogo.

“Vamos enfrentar uma grande equipe. No ano passado o Magé ganhou a Liga Carioca, mas agora é outro campeonato, outro ano. Vamos nos preparar para enfrentar a fortíssima equipe do Vasco”, disse Rubens.

O cruzmaltino venceu o Itaguaí por 5×4 fora de casa e empatou em 5×5 em São Januario. Por ter melhor campanha, Vasco decide a semifinal em casa, na segunda-feira (8), às 21h.