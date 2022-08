Raylison Valério de Carvalho Corrêa foi preso em flagrante em Nova Marília. - Divulgação/34°BPM.

Publicado 04/08/2022 15:57 | Atualizado 04/08/2022 20:39

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta quinta-feira (4/08), um homem traficando alta quantidade de drogas em Nova Marília, Magé. Raylison Valério de Carvalho Corrêa, de 19 anos, foi preso em flagrante durante uma inspeção policial no local.



Segundo a PM, Raylison confessou que faz parte da facção Comando Vermelho e do traficava drogas no local para receber R$ 100,00 por cada carga vendida.



Com ele foi encontrado 16 invólucros de maconha de R$ 20,00; 41 invólucros de maconha de R$ 10,00; 79 pinos de cocaína R$ 20,00; R$ 30,00 reais em espécie e papel de contabilidade com anotação do tráfico.



A ocorrência foi encaminhada para 65° DP para apresentação e registro dos fatos, onde o acusado foi autuado permancendo preso.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.