Mageenses se unem e doam sangue em campanha.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 04/08/2022 07:20 | Atualizado 04/08/2022 20:34

Magé - Magenses de todos os distritos se uniram e doaram sangue na campanha de doação de sangue que aconteceu nesta quarta- feira (3). O evento aconteceu na Igreja Batista Central de Magé em parceria com Hemorio que abastece a agência transfusional da cidade através de cotas.

A técnica de enfermagem, Derli Moura, de 60 anos, chegou cedo e foi a segunda a doar. “Quando eu me sento naquela cadeira começo a chorar, porque sei que estou salvando de três a quatro vidas e isso não tem preço. Já sou doadora e toda vez é a mesma sensação”.

“É gratificante saber que Deus nos dá a oportunidade de ajudar ao próximo e estou muito feliz. Uma amiga postou a arte da doação no status do WhatsApp, me animei e aqui estou. Nas próximas doações também estarei aqui”, garante a cabeleireira Daiane Fontes, de 27 anos, que participou pela primeira vez.

O time da Prefeitura também deu exemplo. O analista jurídico da Secretaria de Saúde, André Luiz Moura, que já é doador nato, não perdeu a oportunidade.

“Doar sangue é praticar o bem com uma simples ação. Estamos doando algo que a gente tem de sobra e, é uma bolsinha pequena para quantidade de sangue que temos. Já sou doador e quando vi essa campanha pertinho do trabalho, aproveitei a oportunidade. É gratificante perder um tempo que na maioria das vezes nem dura uma hora para fazer essa boa ação”, finaliza André.

Em 2021, foram três campanhas de doação de sangue e já em 2022 duas, sendo esta em agosto e mais uma no dia 9 de dezembro. A cada 15 dias, a Secretaria de Saúde, leva doadores ao Hemorio no projeto “Caravana Solidária”. As inscrições são feitas presencialmente na Agência Transfusional que fica no Hospital de Magé, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h ou pelo WhatsApp (21) 98539-0604.