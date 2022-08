Prefeitura de Magé inicia pavimentação no bairro do Saco. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 08/08/2022 15:34 | Atualizado 08/08/2022 21:37

Magé - Cinco ruas do bairro do Saco, no 1º distrito, vão receber o tão sonhado asfalto para melhorar a qualidade de vida e a locomoção dos moradores. Nesta segunda-feira (8), a pavimentação teve início pela Rua 59, uma das maiores do bairro e que era apenas parcialmente asfaltada. Cerca de 110 toneladas de massa asfáltica completarão o trecho entre as Ruas 70, 71 e 72, que também serão pavimentadas juntamente com a Rua 54.



“Estamos entregando mais uma rua asfaltada aqui na cidade. Hoje, são 110 toneladas de asfalto contemplando o primeiro trecho da Rua 59. E aqui no bairro do Saco teremos mais quatro ruas pavimentadas em mais um grande conjunto de urbanização e qualidade de vida para os moradores de Magé”, explicou o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.



Na primeira etapa das obras na região, iniciada no ano passado, as cinco ruas receberam o trabalho de base com instalação da rede de drenagem, dando fim aos alagamentos. Com o asfalto, os moradores comemoram também o fim da lama e da poeira. “O bairro recebeu toda a drenagem com manilhas dimensionadas de acordo com a capacidade da população e estaremos concluindo esse conjunto de obras o mais breve possível”, concluiu o secretário



“Eu moro há 33 anos aqui no bairro e são 33 anos que não vejo obras aqui. A gente pisava na lama quando chovia e íamos para o trabalho amassando lama. Tínhamos que colocar sacola no pé. Hoje, recebendo o asfalto aqui no bairro, nos sentimos muito gratos, alegres e esperançosos. Vamos poder ir de tênis limpo até o Centro de Magé”, comemorou o marceneiro Humberto dos Santos.