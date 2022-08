Prefeitura realiza 3ª edição do Magé para Elas neste sábado (13), em Mauá. - Divulgação.

Prefeitura realiza 3ª edição do Magé para Elas neste sábado (13), em Mauá.Divulgação.

Publicado 12/08/2022 13:24 | Atualizado 12/08/2022 18:15

Magé - Para evidenciar o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o Agosto Lilás, a Prefeitura de Magé realiza a 3ª edição do Magé para Elas, no próximo sábado (13), a partir das 9h, na orla da Praia do Anil, em Mauá. A ação conta com serviços voltados para o público feminino, inclusive do CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Mageense que estará acolhendo e orientando mulheres vítimas de violência.

“O Magé para Elas é uma ação social que leva os serviços da Prefeitura para as mulheres. É um dia onde as mulheres têm a oportunidade também de tirar a segunda via de documentos, resolver questões sociais com as equipes do CRAS, passar pelos serviços da Saúde e ainda se embelezar. Fazemos essa ação sempre em março, que é o mês da mulher e, em agosto, por conta da campanha pelo fim da violência contra a mulher. Já passamos pelos distritos de Magé e Piabetá, e agora será a vez das mulheres de Mauá receberem os serviços”, conta a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

No evento serão ofertados serviços de acesso à documentação civil, como a emissão de CPF e isenção para segunda via de certidões de casamento, nascimento e óbito; 2ª via de identidade e CPF; e orientações sobre o Cadastro Único, que dá acesso a programas e serviços como o Auxílio Brasil.

A Secretaria de Saúde estará oferecendo serviços como teste de glicemia; aferição de pressão arterial; planejamento sexual e reprodutivo; testagem de HIV, sífilis e hepatites virais; vacinação e o odontomóvel com atendimentos, como restaurações, exodontia e aplicação de flúor, além de encaminhamento para serviços mais complexos. Durante a ação também terá o espaço da beleza com design de sobrancelhas, trancismo, barbearia e corte de cabelo.