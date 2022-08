Time de handebol da Prefeitura de Magé é líder invicto do Campeonato. - Divulgação.

Publicado 16/08/2022 14:29 | Atualizado 16/08/2022 18:24

Magé - Em comemoração aos cinco anos do Handstar, time de handebol apoiado pela Prefeitura de Magé, 50 atletas de quatro equipes se reuniram no poliesportivo Nelson Ferreira Lima para um quadrangular amistoso. A equipe homenageada se dividiu. De um lado, os membros mais antigos, que ingressaram em 2017. Do outro, os atletas atuais, líderes invictos do campeonato carioca. Renegados H.C. e Instituto Desportivo Jr fecharam a lista de times participantes.



“Não teve nada de competição. Este amistoso foi uma homenagem aos 5 anos do time hoje apoiado pela Prefeitura de Magé. Gostaríamos de agradecer o secretário Geilton Camara e o prefeito Renato Cozzolino que abriram as portas para gente nesta temporada,” disse o goleiro do Handstar, Raphael Manhães.

O próximo jogo do Magé Handstar será sábado (27/8), contra o SEMCELT Mesquita no Colégio Estadual Mauá, em São Gonçalo. Magé tem 3 jogos, 3 vitórias, 11 pontos e a incrível marca de 107 gols marcados.