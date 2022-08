Clientes poderão participar de palestra e oficina, além de trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelo LED. - Divulgação.

Clientes poderão participar de palestra e oficina, além de trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelo LED.Divulgação.

Publicado 15/08/2022 11:03 | Atualizado 15/08/2022 19:44

Magé - A Enel Distribuição Rio promove na próxima sexta-feira (19/08) palestra e oficina com dicas de consumo consciente de energia, além de troca de lâmpadas, em Magé. A iniciativa integra o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e é voltada para o uso da energia em casa, com a utilização correta dos aparelhos domésticos, evitando gastos desnecessários. Os participantes também terão a oportunidade de trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras de LED - até 80% mais econômicas e 10 vezes mais duráveis. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas de LED por unidade consumidora. O evento acontece na Rua P, Lote 13, Quadra 29, no bairro Fragoso, de 10h às 12h.