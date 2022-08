Clientes da Águas do Rio que fizerem ou atualizarem o cadastro terão um bÎnus na conta. - Divulgação.

Publicado 12/08/2022 18:41 | Atualizado 12/08/2022 18:45

Magé - A Águas do Rio criou uma plataforma digital no site da concessionária para o cliente fazer o cadastramento do imóvel ou a atualização de dados de forma rápida, fácil e segura. Por meio do endereço https://cadastro.aguasdorio.com.br , o cliente informa os dados solicitados e ao final ganha um bônus na próxima fatura.

Com o cadastro em dia, será mais fácil solicitar serviços e ter condições especiais para regularizar os pagamentos, além da empresa estabelecer uma comunicação mais direta com o cliente, o alertando por mensagem no celular sobre um reparo emergencial em sua rua, por exemplo.

De acordo com o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini, a atualização dos dados dos clientes vai muito além de um simples cadastro. As informações mapeiam o perfil do consumo de comércios e residências de todos os 27 municípios que a Águas do Rio atua, sendo relevantes para o planejamento de ações da empresa para os próximos anos.

“Atualizando as informações estamos trazendo todos os clientes para mais perto de nós. A população contribui para montarmos uma base de dados qualificada e nós retornamos entregando melhores serviços e um planejamento de intervenções cada vez mais eficiente”, explica Bianchini.

Desde maio, 500 agentes da Águas do Rio estão nas ruas realizando este trabalho nos 27 municípios que a empresa atua. Desde julho, também é possível atualizar os dados cadastrais pelo Whatsapp da empresa pelo telefone 0800 195 0 195. E agora, o site veio facilitar ainda mais.

Documentação necessária

Para realizar o cadastro pelo site, Whatsapp ou com o agente do cadastramento, o cliente precisa ter em mãos um documento pessoal com foto e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz ou de internet fixa no nome do responsável pelo serviço, o contrato de aluguel ou escritura do imóvel – para os que só possuem os últimos documentos, o cadastro vai gerar um comprovante residencial atualizado.

Todos os dados coletados estarão resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).