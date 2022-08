Prefeitura ofereceu caminhão para transportar 12 toneladas de calcário. - Divulgação.

Publicado 12/08/2022 17:41 | Atualizado 12/08/2022 18:38

Magé - Cerca de 12 toneladas de calcário chegaram ao Centro de Produção e Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (Cepam), para serem distribuídas a sete produtores rurais em mais uma compra coletiva de insumos, com o apoio da Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável. O governo municipal oferece um caminhão para buscar o produto fora de Magé (Italva, Norte Fluminense) para baratear mais ainda os gastos dos agricultores, que economizam também comprando grandes quantidades e diretamente no fornecedor.



De acordo com a Secretaria de Agricultura, na compra coletiva, o calcário saiu 40% mais barato para os produtores de Magé, ou seja, cada saco custou R$ 11 (R$ 8 a menos que nas lojas da cidade). Por tonelada (20 sacos), a economia é de R$ 160.



“Cumprindo a determinação do prefeito Renato Cozzolino, seguimos executando políticas públicas para apoiar os pequenos agricultores. Além de reuni-los para a compra coletiva dos insumos, a Prefeitura oferece o frete para buscar o produto. Os valores economizados nos insumos podem ser utilizados em outras prioridades dos produtores”, explicou o secretário municipal de Agricultura, André Castilho.



Somando todas as compras coletivas realizadas desde o ano passado, com apoio da atual gestão, já são quase 180 agricultores beneficiados. A Prefeitura também realizou o mesmo trabalho com 37 produtores de palmito, que adquiriram quase 70 mil mudas para plantio, entre 2021 e 2022.