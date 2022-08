Magé realiza caminhada pelo fim da violência contra a mulher este sábado (27). - Reprodução.

Publicado 26/08/2022 00:00

Magé - Viver sem violência é um direito de todas as mulheres e, é com esse tema, que as mageenses vão às ruas de Piabetá, este (27), para marchar pelo fim da violência doméstica. A concentração será às 9h, na Rua Benjamin Constant, ao lado da Igreja N.S. Aparecida, no Centro de Piabetá.



“Durante todo o mês de agosto, a equipe do CEAM, em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas das Mulheres e o Conselho da Mulher, visitou as Unidades de Saúde da Família e os equipamentos da assistência para combater essa prática tão criminosa que é a violência contra a mulher. Vamos terminar esse mês com uma grande caminhada onde juntas vamos dizer não à violência. Afinal, viver sem violência é um direito de todas nós”, diz a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



Rede de proteção à mulher



Para acolher e fortalecer as políticas públicas destinadas às mulheres vítimas de violência, a Prefeitura de Magé oferece uma rede de proteção com ajuda social, jurídica e psicológica. Em dezembro de 2021, a Prefeitura inaugurou o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Mageense, o CEAM, que já atendeu 161 mulheres e hoje são 89 acompanhadas.



Magé conta também com a Patrulha Maria da Penha no 34° Batalhão de Polícia Militar, que oferece atendimento especializado e monitora as mulheres com medidas protetivas de urgência deferidas pelo Judiciário.

O CEAM funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Em caso de violência e formalização de denúncias, a mulher deve procurar uma das duas delegacias de Magé ou ligar para o 180, a central de atendimento que registra e encaminha denúncias de violência aos órgãos competentes.