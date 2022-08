Hospital do Olho de Magé realiza 1º mutirão de catarata. - Divulgação.

Publicado 29/08/2022 10:03 | Atualizado 29/08/2022 18:09

Magé - O convênio da Prefeitura com o Hospital do Olho de Magé está mudando a realidade de muitas pessoas com cirurgias gratuitas pelo SUS. Deonice Costa, de 69 anos, foi uma das 47 pessoas que participaram do 1º mutirão de catarata realizado na última quinta-feira (25). O procedimento é feito a laser através de equipamentos de alta tecnologia e precisão, e de forma pouco invasiva.

“Hoje é um dia muito importante, só Deus sabe o quanto estou feliz. Minha vida estava muito triste, porque já não conseguia mais ler a bíblia que é um livro muito importante para mim e nem as mensagens que recebia pelo celular. Tinha que pedir às pessoas para enviar áudio ou pedir para o meu marido ler”, conta Deonice. Uma hora após a cirurgia, a aposentada já estava enxergando. “Já consigo ver bem as pessoas e estou feliz demais. Esse problema acabou e hoje é um dia de vitória. Esse hospital é uma benção e só tenho que agradecer”, completa.

Severino Valentim, de 76 anos, também aguardava a cirurgia há cinco anos. Ele chegou a procurar um hospital particular para fazer o procedimento, porém, desistiu por conta do alto custo.

“Há quase cinco anos fui ao médico e ele disse que eu precisava operar a catarata, mas fiquei sem condições de fazer a cirurgia, porque me cobraram R$ 4,5 mil. Acabei desistindo e fui procurar um local público para fazer se resolvia, mas os anos foram passando e não tive nenhuma resposta. Quando me falaram que abriu o Hospital do Olho fui ao posto de saúde me informar e me atenderam muito bem. Com duas semanas fiz os exames e marcaram minha cirurgia, hoje dia 25, minha vez chegou”, comemora Severino.

Em pouco mais de um mês de convênio, já são 3.208 atendimentos entre cirurgias, exames e consultas. O prefeito Renato Cozzolino e a vice-prefeita Jamille Cozzolino acompanharam o primeiro mutirão da unidade.

“O Hospital do Olho de Magé foi uma promessa de campanha e hoje não é mais um sonho, é uma realidade. Conseguimos com muita luta e suor trazer essa unidade que está mudando a vida das pessoas, hoje pude ver a alegria no olhar de cada paciente que já não conseguia enxergar mais e começou a ver novamente. Ouvi pessoas dizer que não conheciam o neto porque a visão já estava comprometida, são muitas histórias e devolver isso a elas é extremamente gratificante”, garante o prefeito.

“Para nós é muito gratificante acompanhar esse 1º mutirão de catarata e ouvir a história de cada pessoa. Nosso município está fazendo a cirurgia a laser, sem corte e com equipamentos de alta tecnologia. É lindo ver as pessoas saindo daqui enxergando. Quem precisa de cirurgias e exames oftalmológicos pode procurar a Unidade de Saúde mais perto de casa para ser encaminhado”, diz a vice-prefeita.