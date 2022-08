Magé é o único município do Rio com escolas aprovadas em programa do governo federal. - Divulgação.

Publicado 26/08/2022 06:46

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, acaba de obter um resultado acima da média no edital 74/2021, do programa “Brasil na Escola – Eixo Educação”, do governo federal. As Escolas Municipais Parque Boneville, Comendador Délio Pereira Sampaio e Verônica Maria da Silva Nunes tiveram seus projetos aprovados pelo Ministério da Educação para receber, cada uma, recursos no valor de R$ 100 mil por ano (durante cinco anos).



Os projetos priorizam as turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, com o objetivo de fomentar e desenvolver, no ambiente escolar, práticas reflexivas e um aprendizado afetivo. Magé foi o único município do Estado do Rio que teve projetos aprovados de um universo de 62 escolas contempladas em todo o Brasil.



“O resultado obtido nos proporciona uma felicidade imensa! É um marco do trabalho coletivo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sob a orientação do nosso prefeito Renato Cozzolino, que conduzimos, apoiamos e damos suporte técnico às direções das nossas escolas em que tudo que elas precisam. Agradeço e parabenizo às diretoras que acreditaram e perseveraram na construção dos projetos com a integração de sua equipe. O resultado veio e, com orgulho, avançamos na educação de Magé”, disse a secretária Sandra Ramaldo.



Na prática, as escolas contempladas vão desenvolver atividades de acordo com os temas inscritos no programa. São eles: “O aluno como protagonista por meio de redes sociais” (Escola Parque Boneville, dirigida por Roberta de Oliveira Gomes); “#Éhoradeestudar” (Escola Comendador Délio Pereira Sampaio, dirigida por Deborah Ofred) e “Praticando a sustentabilidade para um futuro melhor – A recuperação dos manguezais e o incentivo à reciclagem de materiais inorgânicos. Cuidando para sempre ter” (Escola Verônica Maria da Silva Nunes, dirigida Claudia Cajão).



“Saber que três projetos da nossa rede municipal de ensino foram reconhecidos para receber apoio financeiro do governo federal comprova o compromisso do nosso governo com a Educação, uma das áreas que mais temos investido e vamos investir mais ainda até o fim da gestão”, disse o prefeito Renato Cozzolino.