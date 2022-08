Área de 2.400 m2 terá novo piso intertravado, pista para caminhada e maior acessibilidade. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 29/08/2022 11:18 | Atualizado 29/08/2022 18:29

Magé - Um dos espaços de lazer mais importantes de Fragoso, no sexto distrito, a Praça da Rua J, em frente à Escola Municipal Vereador Geraldo Ângelo Pereira, está em reformas. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras devem durar três meses. A praça terá quadra de vôlei de praia totalmente renovada, academia para a terceira idade, novos pisos intertravados, brinquedos para as crianças, canteiros com paisagismo moderno e pista de caminhada de 240 metros ao redor. “Essa praça foi inaugurada pelo meu avô Renato. Ele tinha uma preferência especial por ela. Estava meio abandonada e, agora, vai ganhar cara nova para a alegria dos moradores”, disse o prefeito Renato Cozzolino.

Vizinhas e moradoras da região há mais de 40 anos, Marli Miranda, 76, e Conceição Barbosa, 70, estão entusiasmadas com a reforma. A primeira faz questão de lembrar como a praça era na inauguração. “Tinha um chafariz com a fonte em forma de leão. A água era jorrada da boca do animal. Era muito bonito. Além disso, havia uma ponte sobre o chafariz e muitas noivas gostavam de vir aqui para tirar fotos”, recordou. Já Conceição, que tem um neto de 11 anos, Gabriel, que brincava muito na praça antes dela ser fechada para a obra, disse que é preciso cuidar mais do patrimônio público. “Antes, havia um vigia para evitar que quebrassem as coisas. É importante que as pessoas se conscientizem”, atentou.