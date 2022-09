Prefeitura de Magé recupera trecho caído da Avenida Teresa Bandeira Salomão. - Divulgação.

Publicado 06/09/2022 19:03

Magé- Jardim Santo Antônio, no 2º distrito de Magé, estará interligada novamente ao bairro vizinho, Parque São Miguel, devido as obras na Av. Teresa Bandeira Salomão. A avenida foi restaurada por equipes da Prefeitura, com a manutenção do valão, que anteriormente estava à céu aberto, e a construção de uma encosta de 26 metros de comprimentos por 6 metros de altura com concreto usinado, pedra e ferro.

“A gente, do Parque São Miguel, estava ilhado, não tínhamos acesso nenhum ao bairro vizinho. Estávamos usando a Rio-Teresópolis pra chegar no bairro. É muito mais longe e perigoso. Essa obra será uma alegria para todo mundo daqui”, disse Jouber Otoni, morador do bairro.

O prazo para entrega da obra é de 30 dias, e, segundo o assessor especial da secretaria de infraestrutura, Beto Abelleira, a avenida terá manutenção como limpeza do mato abertura da estrada.

“Já começamos a limpeza da rua, e faz parte do projeto. Aqui passava ônibus e nós vamos recuperar isso porque está diretamente ligado a qualidade de vida dos moradores e o acesso à cidade. A Av. Teresa Bandeira Salomão recuperada dá mais segurança para todos os moradores daqui”, disse Beto.