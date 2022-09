Leque Azul é a nona Unidade totalmente reformada e com novos serviços. - Divulgação/Leque Azul.

Publicado 19/09/2022 07:02 | Atualizado 19/09/2022 19:39

Magé - Uma unidade de saúde novinha em folha. Foi o que os moradores de Mauá ganharam, na última semana, com a inauguração da USF Leque Azul Vitor Alfradique, a nona cujo imóvel foi totalmente reformado e recebeu novos mobiliários e serviços, como consultório odontológico e salas para coleta de sangue e curativos da atual administração da Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde.

A USF Leque Azul conta ainda com consultórios médico e de enfermagem, salas de vacina, fisioterapia e de reunião para os agentes comunitários de saúde, além de banheiros para os usuários (um feminino e um masculino), salas amplas de espera e de administração e refeitório para os funcionários.

O prefeito Renato Cozzolino adiantou a lista de outras unidades de saúde que estão sendo construídas.

“A UBS Vila Serrana está praticamente pronta, além das obras das UBS do Maurimárcia, da Vila Recreio e do Parque Iriri. Isto tudo vai acontecer nos próximos meses. A Saúde vem sendo prioridade desde o início do nosso governo porque a gente sabe da importância do morador ter um postinho perto de casa”, revelou o prefeito.

A vice-prefeita Jamille Cozzolino ratificou a importância da saúde nas políticas públicas do atual governo.

“Hoje (quarta) chegou a vez do Leque Azul. Mais uma Unidade de Saúde da Família sendo inaugurada aqui em Mauá, reforçando a cobertura de toda a área. E em um ano e oito meses de governo, esta é a nona USF reaberta, entre as reformadas e as novas construídas. E muito mais está por vir, reforçando o nosso compromisso com a atenção básica”, disse a vice-prefeita.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Larissa Storte, a nova USF Leque Azul terá capacidade para atender até 5 mil pessoas por mês.

“É uma alegria imensa entregar a nova USF Leque Azul, que está incrível com consultório odontológico, equipamentos novos, como balança digital e um amplo espaço. Com esta unidade, vamos fazer com que a vida dos nossos usuários seja facilitada, ou seja, ninguém vai precisar mais se deslocar da região para obter o atendimento”, explicou a secretária.

O coordenador da Enfermagem, Roberto Guimarães, também fez questão de declarar sua satisfação de trabalhar na unidade.

“Estou muito empolgado porque estou voltando a trabalhar como enfermeiro formado aqui neste novo cenário de muito investimento de promoção da saúde do município”, disse o enfermeiro.

Estiveram presentes também à inauguração a mãe, a avó e a tia de Vitor Alfradique, homenageado que deu nome à unidade, os secretários municipais de Segurança Pública e Ordem Pública, André Lopes, e de Transportes, Junimar Borges e o vereador Valdeck.

As outras oito USFs inauguradas desde o ano passado são as seguintes: Figueira, Parque Paranhos, Ponte Preta, Guarani III, Partido, Vila Serrana, Capela e Sertão.