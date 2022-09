Enel abre lojas em 12 municípios neste sábado para negociações de dívidas. - Divulgação.

Enel abre lojas em 12 municípios neste sábado para negociações de dívidas.Divulgação.

Publicado 15/09/2022 14:53

Magé - A Enel Distribuição Rio vai abrir 12 lojas neste sábado para que os clientes possam negociar dívidas em aberto. O atendimento, que faz parte da Semana do Cliente, acontece na loja de atendimento Magé, na Rua Coronel João Valério, 721 – Centro. Com a iniciativa, a distribuidora busca facilitar o acesso a esse tipo de serviço aos clientes que não têm disponibilidade de comparecer às lojas nos dias de semana.



Para participar da ação, não é necessário realizar agendamento prévio. O atendimento acontece das 8h às 12h. Somente o titular da unidade consumidora ou representante legal pode realizar o parcelamento.

Confira a documentação necessária para solicitar a renegociação de dívidas:



• Pessoa física: CPF, RG ou documento oficial com foto, RNE (apenas para estrangeiros), RANI (apenas para indígenas), NIS ou NB (apenas para clientes Baixa Renda);

• Representante legal: procuração pública ou particular e cópia dos documentos do procurador. Quando se tratar de procuração particular é obrigatório o reconhecimento de firma;

• Pessoa Jurídica: Contrato Social ou último aditivo, CNPJ, CPF, RG. No caso de condomínio: ata de nomeação do síndico;

• Representante legal nomeado pela empresa: Os dados de cadastro (nome, CPF e RG) deverão ser do empresário ou de um dos sócios e não do representante legal;

Canais digitais