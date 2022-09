Magé amplia faixas etárias para imunização juvenil - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 13/09/2022 16:13 | Atualizado 13/09/2022 20:56

Magé - Além de prorrogar a campanha nacional de multivacinação juvenil até 30 de setembro, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que estão sendo oferecidas também as vacinas contra a meningite e o HPV para novas faixas etárias, conforme definido pelo Ministério Saúde este mês.



“Antes, a vacina da meningite ACWY era aplicada para jovens de 11 e 12 anos, agora foi ampliada para 11 a 14 anos. No caso do HPV, a faixa etária foi ampliada apenas para os meninos, ou seja, 9 a 14 anos como é já para as meninas”, explicou o coordenador do Centro de Imunização, Henrique Moreira.





A campanha nacional de multivacinação infantil segue em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Magé, das 8h às 17h, e no Centro de Imunização, das 7h às 17h. Os endereços das Unidades de Saúde da Família estão disponíveis no site oficial da Prefeitura ( www.mage.rj.gov.br ). O Centro de Imunização fica ao lado do Hospital Municipal de Magé, no Centro da cidade.

Para as crianças e adolescentes estão disponíveis as vacinas BCG; hepatite A, hepatite B; penta; pneumocócica 10-valente; pneumocócica 23-valente; poliomielite inativada (VIP) e poliomielite oral (VOP); rotavírus humano; meningocócica C (conjugada), meningocócica ACWY (conjugada); febre amarela; tríplice viral; tetraviral; tríplice bacteriana (DTP); dupla adulto (dT); varicela e HPV quadrivalente.



Segundo os especialistas em saúde, a vacinação aumenta a proteção das crianças e adolescentes contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos, hospitalizações e óbitos. Todos os imunizantes são seguros e registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).