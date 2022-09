1ª Olimpíada da Melhor Idade, acontece no Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, a partir do dia 28 de setembro. - Divulgação.

Publicado 13/09/2022 13:27

Magé - Com mais de oito modalidades adaptadas, a Prefeitura de Magé vai realizar a 1ª Olimpíada da Melhor Idade, no Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, a partir do dia 28 de setembro. A disputa será entre poliesportivos e a inscrição será feita através do professor de cada polo. As categorias são divididas por idade: 50-59, 60-69, 50-79 e 80 em diante.



“Estamos sempre pensando na qualidade de vida das pessoas de Magé e as olimpíadas são mais uma demonstração dessas ações. Implementamos as academias da terceira idade, aulas diárias nos poliesportivos, entre outras atividades para manter a saúde física e mental de todos de forma gratuita. Os jogos vão muito além de uma competição, será uma confraternização com lanche e muita música”, disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira idade, Geilton Camara.



Entre as modalidades estão o revezamento 4×100, jogo da velha, chute ao gol, bola ao cesto, boliche, jogo de dama, peteca e vôlei.



“Cada poliesportivo representará uma equipe e as cores escolhidas serão as olímpicas. O responsável de cada equipe deverá definir os participantes de cada modalidade dentro da faixa etária. Ofereceremos água, atendimento médico e segurança para os participantes. Tenho certeza que será um grande evento,” disse Maicon Fernandes, diretor da Terceira Idade.