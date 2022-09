Praça Maria Mello ganha ponto de ônibus e nova iluminação. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 13/09/2022 15:44 | Atualizado 13/09/2022 20:49

Magé - Quem passar pela Praça Maria Mello, em Santo Aleixo, vai encontrar um local totalmente repaginado. A Prefeitura de Magé reformou o largo com um novo calçamento e instalou iluminação de led, um guarda-corpo à beira do rio e um ponto de ônibus para conforto dos passageiros.

“Essa praça merecia e necessitava de um novo ponto de ônibus, nós revitalizamos todo o calçamento que estava desnivelado, fizemos um novo guarda-corpo para proteger os pedestres. Colocamos 36 pontos de led para iluminação e agora quem passar por aqui terá mais segurança. Estamos dando dignidade e valorizando o segundo distrito”, explicou o coordenador regional de Infraestrutura do 2º distrito, Vagner Alves.

O local recebeu também um recapeamento asfáltico e um ponto coberto e com banheiro para mototaxistas que trabalham por ali. “Essa obra ficou linda e é muito importante para nossa classe de mototaxistas. Esse novo ponto ficou excelente, também com uma nova iluminação, e agora tanto em época de chuva quanto de muito calor, nós e a população estaremos mais protegidos com o ponto coberto”, agradeceu o mototaxista Milton Messias.

Marcos Monteiro é dono de um supermercado em frente à praça e também aprovou o novo visual do local. “A iluminação aqui era muito ruim e eles vieram trocando desde a ponte, realmente vai melhorar muito e trazer mais segurança para a população e para os comerciantes. O material do asfalto também estava muito ruim e a gente tem visto essa melhora aqui no distrito”, disse o empresário.