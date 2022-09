Magé recebe inscrições para edital complementar do ‘Minha Casa. Minha Vida’ de 2011. - Divulgação.

Publicado 14/09/2022

Magé - A Prefeitura de Magé vai abrir inscrições de 26 de setembro a 10 de outubro para vagas remanescentes e cadastro reserva do edital complementar dos condomínios Lótus e Lírio do Vale, no bairro Maria Conga, no 1° distrito da cidade.



“Esse processo é uma necessidade legal de uma fonte de cadastros atualizados para complementar as possíveis vagas remanescentes desse empreendimento, de 2013. As famílias que atenderem aos requisitos serão submetidas à análise da Caixa para a aprovação do programa habitacional”, explica a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



Os interessados devem ler e estar cientes de todas as exigências do Edital (Boletim Informativo Oficial – 667). A família interessada que atenda os critérios de seleção, precisa apresentar a documentação original e xerox no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, no horário das 9h às 16h para realizar a inscrição no processo seletivo. Uma das exigências principais é estar morando no município de Magé há pelo menos três anos ininterruptos.



Histórico



O condomínio faz parte do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ e teve o lançamento da pedra fundamental em 2013, quando foi realizado o chamamento público dos interessados. Com o passar dos anos muitos deixaram a cidade, faleceram ou mudaram de situação social e não cumprem mais os requisitos do programa habitacional federal que foi encerrado no início de 2021. E os que ainda fazem parte do processo dessa época, estão passando por análise documental da Caixa Econômica.