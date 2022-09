Mão na massa: ele canta, dança pelas ruas da cidade e já clamado pelos mageenses como campeão. - Reprodução.

Magé - A Campanha Eleitoral 2022 está a todo vapor em todo o país e não é diferente em Magé. Porém, na cidade, se observa um destaque: Vinicius Cozzolino. Natural de Magé, ele é candidato ao cargo de deputado estadual pelo UNIÃO na coligação UNIÃO. Natural de Magé, Vinicius Cozzolino Abrahão é advogado, tem 30 anos e será seu primeiro mandado, segundo os mageenses que já clamam sua vitória.



Ex-Secretário de Governo e Fazenda de Magé, Vinicius Cozzolino tem amplas propostas de governo. Na área de educação, o candidato pretende levar uma Universidade Pública para Magé. Hoje, o aluno que quer estudar em um polo da UERJ tem de se deslocar até São Gonçalo ou Caxias. Escolas do futuro; para melhor preparar o jovem para o mercado de trabalho, Cozzolino pretende ajudar a criar laboratórios de iniciação científica nas escolas públicas da Baixada e outras cidades; Capacita Já! Parceria com a Faetec para oferecer cursos profissionalizantes no ensino médio nas escolas públicas do estado. Isso dará ao jovem uma opção de qualificação e potencializará sua empregabilidade e geração de renda. Os alunos já sairão do ensino médio com um diploma profissional.



Já na área de saúde, o apoio ao Programa de Saúde da Família será total com recursos estaduais; Cuidando de Quem Cuida - a proposta é reduzir a jornada de trabalho, sem perda no salário, para quem cuida de familiares com deficiência; Casa Acessível - Adaptar uma casa às necessidades de uma pessoa com deficiência muitas vezes não está ao alcance da população; Hospital Animal – a proposta é, em parceria com o prefeito Renato Cozzolino, ajudar a criar o primeiro hospital veterinário público de Magé. Hoje, o mageense precisa ir a outra cidade em busca de atendimento gratuito para seu animal. O hospital prestará serviços gratuitos, como castração, cirurgias e cuidados emergenciais.



Em termos de empregabilidade a expectativa também é alta. O candidato pretende, também em parceria com o prefeito Renato Cozzolino e o governador eleito, oferecer isenções de impostos, para atrair empresas, gerando empregos e renda para a cidade, criando um Polo Industrial na cidade. Apesar da localização privilegiada, Magé não tem hoje um setor industrial forte; Revitalização da indústria têxtil, Berçários Públicos, Mercado Produtor – com o prefeito Renato Cozzolino, criar em Magé um mercado produtor para atender aos agricultores locais de toda a região, nos moldes do que existe em São Paulo. Além de comportar produtos artesanais, o mercado vai contribuir com o turismo local.



Em Infraestrutura, segundo Vinicius, enchentes nunca mais. Em sua proposta, ele trará recursos para as obras de asfaltamento, pavimentação e dragagem de rios das cidades da Baixada Fluminense, para que a população nunca mais pise na lama, perca seus bens e sofra com as enchentes que assolam a região; Ônibus de graça - com a criação da empresa municipal de transportes, Cozzololino vai buscar na Alerj recursos para que Magé implante o ônibus gratuito para os moradores, para que o povo tenha transporte público de qualidade sem ter que pagar passagem; Regularização Fundiária - Em parceria com o prefeito Renato Cozzolino, a proposta é concluir os processos de regularização fundiária de áreas como a Raiz da Serra, Barbuda e Vila Serrana. Cobrarei do ITERJ e a CEHAB que concedam o título de propriedade das casas aos moradores.



Na área Cultural, Cinema para o povo. Por meio de projeto de lei, o candidato pretende criar um programa para levar salas de cinema a praças e outros espaços públicos em cidades do interior do estado; Centro Popular de Produção Cultural - Cresce o número de jovens que trabalham com produção cultural em novas plataformas tecnológicas. Vinicius pretende buscar recursos para criar em Magé o primeiro espaço público em que contarão com equipamentos de primeira linha para produzir de forma gratuita seus vídeos, podcasts e outros produtos; reforma das Igrejas Históricas; Patrimônio histórico e cultural de Magé, as igrejas históricas precisam de obras de recuperação. Os recursos podem vir da iniciativa privada, com supervisão dos órgãos de patrimônio do Estado e União. O candidato quer fomentar essa parceria público-privada, que também gerará emprego e renda; Museu do Garrincha - a ideia é viabilizar a construção, em Pau Grande, do museu em homenagem ao craque Garrincha. A importância do bicampeão mundial para o futebol fará do museu programa obrigatório para quem gosta de futebol e fonte de empregos e receita para Magé.