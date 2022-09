Cultura de Magé se reúne com folias de reis da cidade. - Divulgação/Gilson Jr.

Cultura de Magé se reúne com folias de reis da cidade.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 19/09/2022 15:22 | Atualizado 19/09/2022 20:10

Magé - Depois dos quilombos, capoeiristas, blocos de embalos e grupos de dança, foi a vez das folias de reis de Magé participarem da Agenda Escutatória promovida pela Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura. A quinta edição do projeto, que tem o objetivo de ouvir as demandas dos grupos culturais e buscar soluções para as solicitações, foi realizada neste sábado (17) em Piabetá.



“Esse é um projeto que implantamos justamente para estar mais próximos dos grupos culturais que temos no município. É um espaço de escuta para aproximar ao máximo as necessidades desse grupo artístico tradicional de Magé”, explicou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



Após a realização da Agenda Escutatória, o Departamento de Cultura estuda ações que podem ser realizadas para atender aos pedidos. A partir desse projeto saíram do papel os estudos para a construção da primeira escola quilombola de Magé, da implantação de aulas de capoeira nos poliesportivos e também a realização do primeiro festival de dança que será no próximo sábado (24) em Pau Grande.



“A intenção da Agenda Escutatória é justamente lançar uma escuta sensível e qualificada a partir das demandas colocadas para que isso se recupere em ações concretas para esse segmento cultural. O Festival Municipal de Dança, por exemplo, foi uma demanda colocada na edição de maio e estamos atendendo em tempo recorde”, esclareceu Victor Hugo Machado, diretor do Departamento de Cultura.



“É muito importante essa oportunidade que estão dando para a gente apresentar nossas propostas e nossos projetos. A gente agradece por esse momento, a Folia de Reis é uma festa popular tradicional em nosso país e não podemos deixar acabar”, agradeceu Carlos da Silva, conhecido como Mestre Juninho da Folia Nova Aurora do Oriente.