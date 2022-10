Prefeitura de Magé recupera Poliesportivo do Fragoso. - Divulgação.

Publicado 07/10/2022 06:08

Magé - Um dos mais importantes ginásios do sexto distrito está passando por reformas desde o início do mês de agosto. A Prefeitura de Magé pretende deixar o Poliesportivo de Fragoso mais adequado às exigências feitas pela Liga Nacional de Futsal para a realização de partidas do campeonato brasileiro. Além disso, o equipamento vai se tornar mais acessível, com rampas e espaços para cadeirantes. “Vamos implementar a recuperação de todos os poliesportivos do município. Agora, estamos realizando as intervenções no Fragoso e também no Vasquinho e no BNH, ambos em Santo Aleixo”, relatou o prefeito Renato Cozzolino.



Na questão da acessibilidade, o secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, garantiu que haverá rampas de acesso ao ginásio e lugares para cadeirantes nas arquibancadas. A obra também contempla reforma dos vestiários, aumento das saídas de emergência, troca do telhado por um teto mais claro, instalação de camarotes e nova cabine para a imprensa, dentre outros. “Vai ser um modelo de retrofit e um orgulho para os poliesportivos de Magé”, disse Pereira. Uma das grandes novidades é a construção de uma pista de skate no local. A notícia deixou o estudante Kelvyn Frossard, 17 anos, animado: “Em Fragoso, é perigoso andar de skate nas ruas porque os motoristas quase te atropelam”.