Evento acontece em três dias com diversas atividades, como anatomia comparada e uso de robôs.Divulgação.

Publicado 17/10/2022 14:56

Magé - Nos próximos dias, Magé vai respirar os ares da inovação científica e da evolução tecnológica. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura realiza a partir de terça-feira (18/10) a quinta-feira (20/10), a Semana de Ciência e Tecnologia – Ciências sob Tendas. O evento, na Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles, em Piabetá, no sexto distrito, terá como público-alvo alunos do sexto ao nono anos do ensino fundamental da rede municipal. “A Ciência, sem dúvidas, muda a forma como enxergamos o mundo. Eventos como esse impactam diretamente na vida de nossas crianças, pois é, na escola, que elas aprendem e têm a compreensão da importância daquilo para a sua vida prática”, declarou a secretária Sandra Ramaldo.

Dentre as diversas atividades programadas para os três dias de evento, estão, dentre outros, a anatomia comparada, os óculos de Realidade Virtual e o uso de robôs ozobot. No primeiro caso, o objetivo é demonstrar as diferenças anatômicas entre órgãos de porcos e de humanos. Já os óculos de RV serão usados combinados a celulares para levar os participantes a um mundo digital relacionado a temas de neurociências e nanotecnologia. Quanto aos robôs, serão programados por sequências de cores para superar desafios, fazer trajetos em diferentes velocidades ou mesmo dançar. Haverá ainda atividades ligadas a outros assuntos, como braille e libras, artrópodes. fósseis e energia solar.

Além das ações que já compõem o acervo do Ciências sob Tendas, a exposição de 2022 terá atividades voltadas para apresentar pesquisadores brasileiros que se destacaram historicamente. Quem for à exposição voltará para casa sabendo um pouco mais sobre o sanitarista Carlos Chagas, o inventor Santos Dumont, o médico e cineasta Sebastião Comparato, a médica Nise da Silveira, o sociólogo Darcy Ribeiro e o geógrafo Milton Santos.