Enel já retirou cinco toneladas de fios irregulares de postes em 2022.Reprodução.

Publicado 24/10/2022 09:16 | Atualizado 24/10/2022 20:55

Magé - Magé – A Enel Distribuição Rio já retirou cinco toneladas de fios clandestinos e em situação emergencial, de propriedade das companhias de telecomunicações, de postes em 46 municípios da sua área de concessão entre janeiro e setembro deste ano. A companhia regularmente promove ações para inspecionar a sua infraestrutura aérea e executar a remoção de cabos e equipamentos de operadoras clandestinas, ou seja, sem contrato com a distribuidora. Segundo a concessionária, já foram inspecionados neste ano, com o apoio das prefeituras locais, mais de 225 mil postes e encontradas cerca de 506 mil irregularidades. As operadoras irregulares foram notificadas as para que adequem seus ativos. Atualmente existem 162 empresas que fazem uso do compartilhamento de postes da Enel Rio, com contrato junto à distribuidora.

O compartilhamento é o uso de uma mesma infraestrutura simultaneamente para a rede de distribuição aérea de energia e para as redes de telecomunicações. A gestão, nesse caso, é feita pela empresa titular do poste e o serviço se dá por meio de um contrato de aluguel. De acordo com as Resoluções conjuntas da Aneel/Anatel 001/1999 e 004/2014, que trata do compartilhamento de postes, as empresas que utilizam a estrutura devem seguir o plano de ocupação e as normas técnicas da distribuidora local e não podem ocupar o poste se autorização prévia da distribuidora.

“Postes sobrecarregados prejudicam a qualidade do fornecimento de energia e comprometem a segurança dos clientes. O emaranhado de fios pode causar curtos-circuitos e acidentes. Por isso, é necessário realizar inspeções e identificar empresas que não estejam cumprindo as normas. Todas as empresas de telecomunicações são informadas sobre as normas técnicas para uso e compartilhamento dos postes e previamente notificadas para regularização dos seus ativos”, explica Paulo Eugenio Monteiro, responsável pela área de Serviços Avançados de Rede da Enel Distribuição Rio.

Importante esclarecer que cabe às prestadoras de serviços de telecomunicações, e não às distribuidoras, regularizar eventual ocupação desordenada e irregular dos postes.

A Enel Distribuição Rio tem autorização da Aneel para fiscalizar, notificar e remover cabos em situação de risco e redes clandestinas. A fiação retirada dos postes fica armazenada por 90 dias, à disposição das operadoras proprietárias notificadas.