Novo posto do Detran foi aberto através de parceria da Prefeitura com o órgão estadual. - Divulgação.

Novo posto do Detran foi aberto através de parceria da Prefeitura com o órgão estadual.Divulgação.

Publicado 28/10/2022 20:04 | Atualizado 28/10/2022 20:04

Magé - A nova unidade da Diretoria de Identificação Civil (DIC) do Detran/RJ em Magé foi inaugurada há apenas três meses, no Gabinete do Povo, em Piabetá, e já mostra um resultado muito positivo. Já foram emitidas cerca de 1,6 mil carteiras de identidade, entre 1ª e 2ª vias do documento, numa média de 530 por mês desde o início de julho. A nova DIC foi aberta na cidade graças a uma parceria entre a Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, com o órgão estadual.



Para o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino, o resultado superou todas as expectativas.

“O grande volume de documentos emitidos mostra o quanto havia uma demanda reprimida para atender aos moradores do nosso município, principalmente do 6º Distrito. Foi um ganho muito grande de tempo e deslocamento para os moradores de Piabetá e bairros no entorno”, disse o secretário.



O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, tanto para o atendimento presencial quanto para o agendamento exclusivo pelo WhatsApp (21) 97711-7460. A emissão é gratuita para 1ª via. Para 2ª, é preciso pagar um Documento de Arrecadação (Duda) no valor de R$ 46,15, disponível para impressão no site do Bradesco, sob o código 500-2.



É possível, no entanto, obter a isenção da taxa com uma declaração de falta de recursos financeiros emitida pela Fundação Leão XIII ou com registro de ocorrência policial (em caso de roubo ou furto do documento).



“O atendimento funciona através de agendamento por telefone com horário marcado para evitar filas. Agendamos duas pessoas a cada 15 minutos, e o documento fica pronto em até 10 dias”, explicou a coordenadora do Gabinete do Povo, Taís Marvila.



Documentos obrigatórios para serem levados para a emissão da identidade:



Solteiro – certidão de nascimento (original e cópia)

Casado/divorciado/viúvo – certidão de casamento (original e cópia)

Duda pago ou Taxa de isenção para ambos acima

O Gabinete do Povo fica na RuaCaioaba s/n°, em frente à Praça 7 de Setembro.