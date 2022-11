Beneficiários do Auxílio Brasil devem realizar condicionalidades de saúde em Magé. - Divulgação.

Publicado 04/11/2022 06:06

Magé - O Programa Auxílio Brasil está no período de 2ª vigência de 2022 das condicionalidades de saúde e os beneficiários têm até o dia 27 de outubro para realizar o acompanhamento. Em Magé, as famílias beneficiárias com mulheres em idade fértil (14 a 44 anos), crianças menores de 7 anos e gestantes devem procurar a USF de referência para realizar as condicionalidades.



Para receber o benefício, o Governo Federal compreende como condicionalidades de saúde a realização do pré-natal pelas gestantes, o acompanhamento do estado nutricional infantil e a imunização de crianças. Os beneficiários que perderem o prazo, podem ainda procurar a USF até do dia 25 de novembro ou o setor SISVAN-Auxílio Brasil na Secretaria Municipal de Saúde.