Comerciantes de Magé têm atendimento exclusivo da Águas do Rio. - Divulgação.

Publicado 03/11/2022 17:40 | Atualizado 03/11/2022 22:25

Magé - Nesta sexta-feira (04), das 10h às 16h, a Águas do Rio realizará atendimento exclusivo para os membros da Associação Comercial Empresarial, Industrial e Agrícola de Magé (Aciama), na sede da instituição. Serão oferecidos serviços de troca de titularidade, segunda via de faturas, revisão cadastral, parcelamento de dívidas, esclarecimento de dúvidas, negociações comerciais, dentre outros.

A Aciama fica localizada na rua Cel. João Valério, 530, bairro Flexeiras. Os interessados devem realizar o agendamento por meio do número (21) 2633-3380. Neste mês, o atendimento exclusivo será realizado nos dias 4 e 18, das 10h às 16h.

Segundo o gerente Comercial da Águas do Rio, Victor Romani, essa é uma oportunidade para que pequenos, médios e grandes empreendedores possam quitar os débitos com a concessionária. “O objetivo dessa união com a Aciama é ter os serviços disponibilizados de forma mais ágil à disposição do empreendedor mageense, dentro da própria sede da associação. Vale frisar que, para o atendimento, é necessário apresentar documentação comprobatória de responsabilidade sobre a matrícula da Águas do Rio”, finaliza.