Magé capacita profissionais da saúde básica para combater sífilis. - Divulgação.

Publicado 01/11/2022 12:57

Magé - No mês do combate à sífilis, a Prefeitura de Magé, através do setor de Infecções Sexualmente Transmissíveis, realizou a capacitação dos profissionais da saúde da atenção primária. O evento ocorreu na Casa dos Conselhos e o foco foi no tratamento e Transmissão Vertical da Sífilis , HIV e Toxoplasmose.



“Todas as unidades de atenção primária realizam a testagem rápida para Hepatite B e C, Sífilis e HIV. Não precisa de encaminhamento médico”, disse a coordenadora do programa municipal de IST/ AIDS e Hepatites Virais, Lígia Moreno.



O resultado do exame sai em meia hora e a prefeitura oferece tratamento com médicos, infectologista e enfermeiros. Os medicamentos também são disponibilizados no Serviço de Assistência Especializada (SAE).

De acordo com o banco de dados do Sistema Nacional de Atendimento Médico, Magé teve 409 casos de sífilis adquirida de janeiro a outubro. “Por isso, fizemos essa ação. Temos que capacitar todos para diminuir esse número”, afirma Lígia.