Cláudia Pires completa 30 anos de carreira e foi premiada por defender uma arquitetura para todos. - Divulgação.

Cláudia Pires completa 30 anos de carreira e foi premiada por defender uma arquitetura para todos.Divulgação.

Publicado 28/10/2022 20:32

Magé - Em uma decisão anunciada na noite da última quarta-feira (26/10), a arquiteta Cláudia Teresa Pereira Pires, que trabalha na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Magé, foi eleita, pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), a Arquiteta do Ano. Prestes a completar 30 anos de carreira, Cláudia, que é natural da cidade mineira de Nova Lima, disse ter ficado emocionada e surpresa com a premiação. “A Arquitetura e o Urbanismo, no país, estão mudando de rumo. E isso significa que, no futuro, os profissionais vão passar a olhar mais para a cara do Brasil”, declarou. A entrega do prêmio acontecerá, em Brasília, no próximo dia 26 de novembro, durante o Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetura e Urbanismo (Ensa).



Ao anunciar a premiação, a presidente da FNA, Eleonora Mascia, salientou que a indicação de Cláudia aconteceu por conta da desenvoltura da profissional e da defesa de uma Arquitetura para todos. A agraciada, que é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (USP), além de docente, realizou diversos trabalhos em projetos relacionados à difusão da Lei da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (Athis), que está sendo implementada em Magé. “Estou honrada por representar uma prática profissional que significa inclusão. Quero fazer jus à luta pelo direito à Arquitetura”, disse Cláudia.



A funcionária descreve o seu trabalho no município como de auxílio na implantação de políticas públicas de Habitação e de Desenvolvimento Urbano. “Dou suporte à SMHU no que diz respeito aos conselhos de Cidades e de Habitação e ao CPG, que é o órgão que acompanha a implantação do Plano Diretor do município. Além disso, cuido de implantar os programas e políticas da área para a Prefeitura de Magé”, contou, listando algumas dessas políticas: regularização fundiária, assistência técnica e Mais Valia. Cláudia acrescentou que também tem Mestrado em Geografia e experiência em levar adiante projetos municipais, pois já atuou como secretária e assessora.