Obra pretende mudar a paisagem e revitalizar um espaço degradado no coração da cidade.Divulgação.

Publicado 28/10/2022 20:40

Magé está prestes a ganhar um Jardim Central em um dos espaços de maior movimento do primeiro distrito. As obras, que começaram há algumas semanas, estão em estágio avançado. No local, entre as avenidas João Valério e Paulo Maurício dos Santos, a Prefeitura pretende plantar 10 mil mudas e construir uma praça para os moradores, com paisagismo moderno, nova iluminação e devolução do traçado original de um logradouro com a readequação de uma ciclofaixa. “A entrada do nosso município precisa ser bonita e bem cuidada. Por conta disso, resolvemos implantar o Jardim Central em uma área que estava abandonada”, comentou o prefeito Renato Cozzolino.



Na praça, a Secretaria Municipal de Infraestrutura vai implantar 3 mil metros de passeio com piso intertravado. O secretário Marcos Pereira explicou que, além do plantio de mudas e do espaço para caminhar, a obra também está interferindo no entorno. A Avenida Paulo Maurício dos Santos, que tem grande movimento de veículos, vai recuperar o traçado original e, com isso, a ciclofaixa será transferida para um novo espaço, dividindo a calçada com o Jardim Central. “A obra representa a revitalização de um local degradado no coração da cidade. Uma demonstração do cuidado que o prefeito Renato Cozzolino exige para o orgulho da população mageense”, disse Pereira.



Dentre as mudas que serão plantadas no novo espaço, estão dionela, fórmio rubro, moreia e beijinho (maria-sem-vergonha). Já a iluminação será em LED, com 20 novos postes e 40 novos pontos de luz. Pensionista e moradora da Piedade, Aidée Rodrigues, de 75 anos, passa pela Avenida João Valério diariamente para se exercitar em uma academia no Centro. Ela declarou que a obra vai deixar sua caminhada mais prazerosa. “Vai dar até vontade de parar um pouquinho, sentar e ficar admirando esse canto da cidade”, acredita. Moradora do local há 54 anos, a aposentada Ana Lúcia Nogueira, 73, agradeceu pela construção do novo jardim: “Vamos ter mais segurança. Esperávamos essa obra há muitos anos”.