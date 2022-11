Finados: Cemitérios de Magé deverão receber até 5 mil visitantes. - Divulgação/Lucas Santos.

Magé - O Dia de Finados em Magé vai contar com missas em todos os sete cemitérios da cidade. Além disso, haverá um funcionário da administração e quatro coveiros trabalhando em cada um deles, para auxiliar a população e para realizar o recadastramento dos jazigos. Cada campo santo ficará aberto das 8h às 17h. Os cemitérios de Raiz da Serra, onde o jogador Mané Garrincha está enterrado, e Magé II, em Vila Esperança, deverão ser os mais frequentados. “É um momento de matar as saudades de quem nos deixou. Para aproveitar a presença de todos, a Prefeitura também vai recadastrar os jazigos perpétuos de quem assim desejar e tiver com a documentação correta”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino.

O coordenador-geral de Cemitérios, André Ricardo, avisou que, para o recadastramento, é necessário que o titular do jazigo leve identidade, CPF, comprovante de residência e documento de perpetuidade. Ele informou que cerca de 40 funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura estarão a postos para a prestação de serviços. “A única coisa que não vamos conseguir distribuir, este ano, são as rosas, por causa das manifestações dos caminhoneiros que interromperam o tráfego nas estradas”, frisou André. O coordenador afirmou que a Prefeitura prevê que cerca de 5 mil pessoas devem comparecer em cada um dos sete cemitérios.

Em Raiz da Serra, as missas acontecerão às 7h, 9h e 11h. Em Santo Aleixo, haverá, às 8h, uma Santa Missa na Vila e, logo após, uma procissão seguirá para o cemitério para a bênção dos túmulos. Em Suruí, a bênção dos túmulos acontecerá às 7h. A missa nos cemitérios Magé I e II seria às 9h, mas, por conta do mau tempo, foi transferida para a Igreja de São José. Em Mauá, as celebrações serão na Igreja Matriz Nossa Senhora da Guia, às 8h e 9h30, e na Capela de São Pedro, às 19h. Em Bongaba, a missa será às 8h. Ao todo, Magé conta com 11.079 jazigos em seus campos santos.