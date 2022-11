Magé entra na segunda etapa da vacinação antirrábica. - Divulgação.

Publicado 09/11/2022 06:07 | Atualizado 09/11/2022 21:21

Magé - A vacinação antirrábica itinerante segue por Magé. Desta vez, em bairros onde as Unidade de Saúde da Família estão distantes. Na última segunda-feira (7), os agentes estiveram no Campinho, em Suruí, e aplicaram 130 doses. Na terça (8), foram mais de 20 doses aplicadas em pets no BNH de Santo Aleixo, onde a ação continuará até sexta-feira (11).



“Na primeira etapa os animais foram vacinados nas USFs. Em seguida, levamos a unidade móvel pelos bairros. A terceira etapa irá retornar aos bairros nos pontos de apoio aos agentes de endemia. As datas e locais ainda serão divulgados” disse o chefe de imunização, Henrique Moraes. O próximo destino da vacinação itinerante será a Vila Recreio, na Escola Municipal Dr. Domingos Belize, nos dias 16 e 17 de novembro.



“Foi tudo muito bem organizado, montamos uma comissão, fizemos um cronograma com todas as ações e capacitamos os profissionais de todas as Unidades de Saúde da Família e do Centro de Especialidades. Criamos também uma caderneta de vacinação para os animais, contendo todas informações do seu tutor, do bichinho e da vacina que foi aplicada”, conta a secretária de Saúde, Larissa Storte.