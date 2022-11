Magé segue aplicando doses de reforço contra Covid-19. - Divulgação.

Publicado 07/11/2022 22:45

Magé - A vacinação contra a Covid-19 continua e Magé segue aplicando as doses de reforço. Quem tem entre 3 e 11 anos já pode tomar a primeira e a segunda dose e, para quem tem 40 anos, a quinta dose. A partir desta segunda-feira (7), estará disponível a 5ª dose para aqueles com 18 anos ou mais e, a partir do dia 14, a quarta dose para quem tem entre 12 e 17 anos.



“O reforço só pode ser feito após quatro meses da última dose e se a pessoa não teve Covid nos últimos 30 dias. Não estamos no pico da doença, o pior já foi, mas isso não elimina a possibilidade de ter doença, por isso é importante completar o esquema vacinal, com todas as doses indicadas pelo Ministério da Saúde”, explica o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.



As vacinas são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h nas USFs Polo (Barbuda, Jardim Esmeralda, Andorinhas, Cachoeirinha, Partido, Praia do Anil, Ypiranga, Maurimárcia, Buraco da Onça, Vila Serrana, Pau Grande, Nazareno, Parque Maitá e Guarani I) e no Centro de Imunização das 7h às 16h.