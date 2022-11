Copa do Mundo: Magé lança concurso de rua mais bonita. - Reprodução/Leonardo Martins.

Publicado 04/11/2022 08:05

Magé - A Copa do Mundo está chegando e a terra de Mané Garrincha, bicampeão mundial, não vai ficar de fora do apoio à Seleção Brasileira rumo ao Hexa. Estão abertas, até 27 de outubro, as inscrições para o Ruas da Copa – Magé 2022, o concurso que vai escolher a rua mais bonita e enfeitada da cidade. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site mage.rj.gov.br.

O festival tem o objetivo de resgatar a tradição das mobilizações para enfeitar ruas durante o período da Copa do Mundo, reunindo famílias e vizinhos em prol do momento esportivo e cultural para o lazer. Poderão se inscrever ruas e espaços públicos com no mínimo 20 metros de comprimento.

O período de ornamentação das ruas será de 28 de outubro a 15 de novembro, e o resultado será divulgado em 24 de novembro. O primeiro colocado receberá uma estrutura para transmissão dos jogos com telão 4x4 m, 2 banheiros químicos e som de pequeno porte para serem instalados e utilizados na transmissão das partidas da Seleção Brasileira. Os segundo e terceiro colocados receberão a premiação em dinheiro para uso coletivo, com quantias brutas de 5 mil e 3 mil reais,

respectivamente.

Os critérios de avaliação utilizados pela Comissão Julgadora para definir os vencedores passarão pela adequação à proposta do concurso, estar de acordo com as condições descritas (3 pontos); apropriação de conceitos artísticos, originalidade na abordagem do tema, destacando elementos artísticos e criatividade (3 pontos); e qualidade técnica da decoração (4 pontos).