Obra da nova Unidade Mista 24h de Mauá segue a todo vapor.Divulgação.

Publicado 07/11/2022 15:06 | Atualizado 07/11/2022 22:31

Magé - Os moradores de Mauá já estão com expectativa para a entrega da nova Unidade Mista 24h que por anos ficou entregue à sorte. As obras de adequação e ampliação estão avançadas e, em breve, a unidade terá 12 leitos para adultos e 21 de pediatria, sala de classificação de risco, tomografia, ultrassonografia, centro de esterilização, usina de oxigênio, sala de estudos, auditório, vestiário, espaço de estar e toda infraestrutura necessária para oferecer suporte e atendimento humanizado não só para os pacientes, como para os funcionários.



“Não temos como dizer que é uma reforma, mas estamos construindo um novo hospital. A antiga unidade estava completamente acabada, com muita infiltração e mofo. Os pacientes e os funcionários não tinham conforto e não dava mais para continuar do modo que estava. Assim que assumimos a gestão, vimos o quanto a unidade estava abandonada. Arregaçamos as mangas e a obra está ficando excelente! Quem passa pelo local não acredita no que estamos fazendo”, diz o prefeito Renato Cozzolino.



A saúde do quinto distrito já vive uma nova realidade. Uma das metas da Secretaria de Saúde é reabrir todas as Unidades de Saúde da Família e, em Mauá, duas (Figueira e Leque Azul) das três unidades que foram fechadas pela antiga gestão já estão em pleno funcionamento e a USF Ypiranga foi reformada. Ainda no distrito, a Prefeitura equipou e reabriu o Centro de Fisioterapia que ficou encontrado fechado e inaugurou o Centro de Especialidades com atendimento mais perto da casa das pessoas.



“A realidade de Mauá era triste antes da gestão do nosso prefeito Renato Cozzolino. As crianças da região tinham que ir para Piabetá para ter atendimento com pediatra e isso nos primeiros meses de gestão já foi resolvido. Moradores tinham que se deslocar de longe para ir ao postinho ter atendimento médico e também já acabamos com isso. Aos poucos estamos acertando as coisas e mostrando que é possível governar com responsabilidade, comprometimento e amor as pessoas”, finaliza a secretária de Saúde, Larissa Storte.