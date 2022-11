Prefeitura lança edital de fomento artístico-cultural. - Divulgação.

Publicado 07/11/2022 14:00 | Atualizado 07/11/2022 22:24

Magé - No dia 5 de novembro foi comemorado o Dia Nacional da Cultura, e a Prefeitura de Magé aproveitou a importância da data para lançar o 1º edital municipal de fomento à cultura mageense: “Magé de Muitas Culturas”. A solenidade de lançamento do edital que investirá R$300.000,00 beneficiando 120 produtores culturais da cidade foi realizada na Câmara Municipal e apresentou todos os detalhes para quem deseja participar.



“Nada melhor do que essa data para a gente lançar um edital da cultura mageense, que é super rica e que a cada hora demonstra que temos muito a fazer e muito a escutar. Estamos fazendo isso, todo um trabalho com cada segmento para poder nos aproximar e caminhar juntos. A gente sabe que precisa avançar e o edital é o primeiro passo, estamos muito felizes”, disse a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



O edital tem como objetivo fomentar e aquecer a cena artístico-cultural de Magé e foi elaborado com base no Cadastro Municipal de Cultura e Economia Criativa. Cada produção cultural será contemplada com R$2.500,00 e terão espaço para se apresentar no Festival Magé de Muitas Culturas, a ser realizado em 2023. Serão 11 categorias contempladas: cultura popular (28), música (20), dança (20), práticas e fazeres artesanais (10), artes visuais (8), artes cênicas (8), gastronomia criativa (7), audiovisual (5), literatura (5), arte urbana (5), moda e vestuário (4).



As inscrições serão realizadas a partir do dia 27 de dezembro através do site mage.rj.gov.br e poderão participar fazedores de cultura maiores de 18 anos domiciliados em Magé, que devem estar inscritos no Cadastro Municipal de Cultura e atuarem no setor artístico-cultural há no mínimo 1 ano.



“É um ato histórico. Esse fomento é importante porque muitos grupos, para poder ter a sustentabilidade econômica e manter viva a sua memória, precisam de ativos econômicos. A gente partiu da base de dados do Cadastro Municipal de Cultura para poder determinar tanto as categorias como todas as linhas que estão dentro dessas categorias”, explicou Victor Hugo Machado, diretor do Departamento de Cultura.





A Secretaria de Educação e Cultura, através do Departamento de Cultura, realizará oficinas de consultoria aos agentes culturais mageenses para a inscrição em editais, modelagem de projetos, montagem de portifólio e relatório de comprovação. O Descomplica Cultural será realizado nos dias 2, 12 e 22 de dezembro. Para esclarecimento de dúvidas, estão disponibilizados canais de atendimento como os e-mails cultura@mage.rj.gov.br editalculturamage@gmail.com , e o whatsapp (21) 99566-6036, ou presencialmente no endereço Rua Padre Anchieta, nº 163 – sala 7, Centro – Magé.

O evento de lançamento contou com um espaço para artesãos exporem seus produtos e intervenções artísticas como o Projeto Abre-Alas, grupo de dança da E.M. Argemiro Ferreira, roda de capoeira e cena teatral.