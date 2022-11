Ruas mais bonitas para a Copa do Mundo 2022 serão premiadas. - Divulgação.

Publicado 09/11/2022 08:00 | Atualizado 09/11/2022 21:27

Magé - A Prefeitura de Magé prorrogou as inscrições para o concurso “Ruas da Copa”, que irá premiar a rua com a melhor ornamentação temática de torcida pelo hexacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. As inscrições complementares poderão ser realizadas através do site mage.rj.gov.br nos dias 10 e 11 de novembro.



“A Copa está chegando e a terra de Mané Garrincha, bicampeão mundial, não poderia ficar de fora, dando apoio à nossa Seleção Brasileira rumo ao Hexa. Vamos lá pessoal! É hora de resgatar a tradição das ruas enfeitadas e daquela torcida animada!”, incentiva o prefeito Renato Cozzolino.



A lista das ruas participantes será divulgada no dia 12 de novembro, podendo se inscrever logradouros e espaços públicos com no mínimo 20 metros de comprimento. O período de ornamentação das ruas também será estendido, indo até o dia 20 de novembro, data de início da competição. O julgamento e avaliação das ruas serão feitos nos dias 21 e 22 de novembro, com o resultado final sendo divulgado em 23 de novembro, véspera da estreia do Brasil no torneio.



O primeiro colocado receberá uma estrutura para transmissão dos jogos com telão 4x4m, 2 banheiros químicos e som de pequeno porte para serem instalados e utilizados na transmissão das partidas da Seleção Brasileira. Os segundo e terceiro colocados receberão a premiação em dinheiro para uso coletivo, com quantias brutas de 5 mil e 3 mil reais, respectivamente.