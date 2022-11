Serviço já é oferecido na Casa do Empreendedor. - Divulgação.

Publicado 10/11/2022 12:28 | Atualizado 10/11/2022 21:24

Magé - A Prefeitura de Magé ampliou o serviço do Ponto Virtual da Receita Federal (PAV), na Casa do Empreendedor, no 1º Distrito. “Agora, mais mageenses ainda terão acesso à inscrição no CPF e todos os outros tipos de serviços relacionados ao documento, como alterações, regularizações, 2ª via e impressões de cartões do documento. O PAV também atende para consultas de situação e malha fiscal e de restituição, 2ª via do DARF, solicitação de cópias de declarações, além de outros serviços da Receita para pessoas físicas e jurídicas”, explicou o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino.



Além de oferecer os mesmos serviços, o novo PAV vai funcionar também no mesmo horário, das 9h às 15h, e sem necessidade de agendamento. A Casa do Empreendedor funciona na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras.