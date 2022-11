Publicado 14/11/2022 09:45

Magé - Faltam pouco mais de 10 dias para o início da Copa do Mundo, que será realizada esse ano no Catar. Na hora de programar uma festa, seja na rua ou em casa, os cuidados com a rede elétrica devem ser sempre lembrados. A Enel chama atenção para esses principais cuidados.

O manuseio de objetos arremessados ou em contato com a rede elétrica pode causar choque elétrico e até levar a morte, conforme explica Priscila Berbert, responsável pela área de Saúde e Segurança da Enel Distribuição Rio: "Os enfeites deixam a festa mais alegre, mas bandeiras e fitas podem oferecer riscos se colocadas de maneira incorreta. Jamais se deve, por exemplo, utilizar a fiação elétrica da rua como sustentação. O ideal é escolher bandeirinhas plásticas ou de papel e usar sempre barbantes de algodão ou fitilhos plásticos, pois outros materiais podem provocar choques elétricos. Não utilize o poste de rede elétrica para fixar bandeirinhas e outros objetos para evitar o risco de acidentes. Utilize árvores, muros de casas ou outros pontos para a fixação dos materiais”, ressalta.

Se utilizar peças em tecido, tentar estendê-las em locais protegidos da chuva e do sereno, e distante da rede elétrica, pois a umidade as deixa mais pesadas, aumentado o risco de se soltarem e tocarem na rede elétrica, podendo até romper fios energizados e atingir alguém. Vale ressaltar que os mastros (hastes) devem ser sempre de tubo plástico ou madeira. Depois de assistir aos jogos, lembre-se de desligar a televisão da tomada, uma vez que, quando ficam ligadas, aquela luz do "stand by" continua consumindo energia.

Para iluminar e levar energia à sua festa, contrate profissionais qualificados para fazerem as instalações elétricas do local. Eles são devidamente preparados e equipados para realizarem esses serviços. É fundamental evitar emendas e isolamentos malfeitos em fios soltos no chão, principalmente em áreas molhadas. Vale também lembrar que ligações clandestinas, além de sobrecarregarem a rede e causarem acidentes, são consideradas crime. Evitar também o uso de “T”s ou extensões, pois podem não suportar a carga dos diversos equipamentos conectados no mesmo ponto de energia.

Também é muito comum, na hora do gol, alguém da família deixar a sala de TV e correr para soltar fogos de artifício ou rojão na rua. Quando isso é feito próximo à rede elétrica, os prejuízos são sérios, como danos à rede elétrica, falta de energia e até incêndios. Por isso, na hora de comemorar com fogos de artifício ou rojão, faça-o longe da rede elétrica.



Em caso de acidente:

- O local deve ser isolado para que não haja a aproximação de pessoas;

- Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios da rede elétrica até que um profissional da Enel assegure que a energia foi desligada para, assim, manter a segurança e a integridade física dos presentes;

- Jamais tocar em fios partidos;

- Acionar o Corpo de Bombeiros no número 193 e a Enel pelo número 0800 28 00 120.