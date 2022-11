Aluno do polo Cederj Magé participa de painel na COP 27, no Egito. - Divulgação.

Publicado 21/11/2022 11:00 | Atualizado 22/11/2022 11:57

Magé - Os olhos do mundo estão voltados, neste momento, para a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, no Egito. E tem aluno do polo Cederj Magé fazendo bonito no continente africano. Diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro RJ), Rodrigo Yamim Esteves discursou, durante o evento “Transição Energética Justa no Brasil – Caminhos para o Setor de Petróleo e Gás”, sobre oito princípios contidos em uma cartilha confeccionada para tratar do assunto. Esteves estuda Administração no polo Cederj Magé, curso oferecido em parceria com a Universidade Federal Rural (UFRRJ).

No balneário de Sharm el-Sheikh, ele apresentou o estudo resultado de uma parceria entre as universidades de São Paulo (USP) e do Rio de Janeiro (UFRJ), o projeto de participação social Luppa Rio e trabalhadores da Petrobras que fazem parte do Sindipetro RJ. Entre os princípios da cartilha, o mais importante, de acordo com o graduando do Cederj, é o que define a Petrobras como a protagonista da transição energética no Brasil. “É essencial que a Petrobras utilize a renda petrolífera para desenvolver energias renováveis no país de maneira democrática e a serviço do povo brasileiro e do seu desenvolvimento”, disse.

Durante o evento no Brazil Climate Action Hub, diversos painéis foram apresentados para debater como fazer uma transição energética socialmente justa, participativa, inclusiva, responsável e universal. Esteves participou do segundo painel da última quarta-feira (16/11). Além do aluno do polo Cederj Magé, o evento “Transição Energética Justa no Brasil” também contou com falas do senador Jean Paul Prattes e do deputado federal Pedro Campos e de representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).